F5 Networks เงินเดือน

เงินเดือนของ F5 Networks อยู่ในช่วง $96,393 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง Technical Account Manager ที่ระดับต่ำสุด ถึง $368,333 สำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ F5 Networks. อัปเดตล่าสุด: 8/30/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $228K
การตลาด
Median $213K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

วิศวกรฝ่ายขาย
Median $262K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $111K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $296K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $200K
นักสรรหา
Median $153K
ฝ่ายขาย
Median $238K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $201K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $115K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $213K
การดำเนินงานธุรกิจ
$368K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$117K
บริการลูกค้า
$107K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$106K
นักวิเคราะห์การเงิน
$115K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$163K
ทรัพยากรบุคคล
Median $195K
การดำเนินงานการตลาด
$166K
ผู้จัดการโปรแกรม
$230K
ผู้จัดการโครงการ
$119K
Technical Account Manager
$96.4K
นักเขียนเทคนิค
$169K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ F5 Networks RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ F5 Networks คือ การดำเนินงานธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $368,333 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ F5 Networks คือ $181,123

