ไดเรกทอรีบริษัท
Eyeota
Eyeota เงินเดือน

เงินเดือนของ Eyeota อยู่ในช่วง $84,460 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $100,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Eyeota. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $100K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$84.5K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$85.4K

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Eyeota คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $100,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Eyeota คือ $85,425

