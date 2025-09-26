ไดเรกทอรีบริษัท
ExxonMobil
  • เงินเดือน
  • วิศวกรเคมี

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรเคมี

ExxonMobil วิศวกรเคมี เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรเคมี in United States ที่ ExxonMobil อยู่ในช่วง $104K ต่อyear สำหรับ CL22 ถึง $187K ต่อyear สำหรับ CL26 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $121K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ExxonMobil อัปเดตล่าสุด: 9/26/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

Process Engineer

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเคมี ที่ ExxonMobil in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $187,333 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ExxonMobil สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเคมี in United States คือ $121,000

