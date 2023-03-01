ไดเรกทอรีบริษัท
Exxeta
Exxeta เงินเดือน

เงินเดือนของ Exxeta อยู่ในช่วง $56,964 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $98,865 สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Exxeta. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $57K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $90.4K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$98.9K

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Exxeta คือ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $98,865 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Exxeta คือ $90,376

