exadel วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Uzbekistan

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Uzbekistan ที่ exadel รวม UZS 646.29M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ exadel อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
รวมต่อปี
UZS 646.29M
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
โบนัส
UZS 0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
ระดับอาชีพใน exadel?

UZS 2B

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ exadel in Uzbekistan อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี UZS 751,500,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ exadel สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Uzbekistan คือ UZS 646,290,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ