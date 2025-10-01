ไดเรกทอรีบริษัท
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Georgia

exadel วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Georgia

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Georgia ที่ exadel รวม GEL 104K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ exadel อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
รวมต่อปี
GEL 104K
ระดับ
Middle
เงินเดือนฐาน
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
โบนัส
GEL 0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน exadel?

GEL 438K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

คำถามที่พบบ่อย

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste วิศวกรซอฟต์แวร์ chez exadel in Georgia s'élève à une rémunération totale annuelle de GEL 151,103. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez exadel pour le poste วิศวกรซอฟต์แวร์ in Georgia est de GEL 101,862.

