Evertz
Evertz เงินเดือน

เงินเดือนของ Evertz อยู่ในช่วง $39,407 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง Information Technologist (IT) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $84,500 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Evertz. อัปเดตล่าสุด: 10/20/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

สถาปนิกโซลูชั่น
Median $84.5K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$39.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Evertz คือ สถาปนิกโซลูชั่น โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $84,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Evertz คือ $55,440

