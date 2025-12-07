ไดเรกทอรีบริษัท
Establishment Labs
Establishment Labs วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรซอฟต์แวร์ in Costa Rica ที่ Establishment Labs อยู่ในช่วง CRC 10.52M ถึง CRC 14.94M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Establishment Labs อัปเดตล่าสุด: 12/7/2025

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Establishment Labs in Costa Rica อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CRC 14,938,728 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Establishment Labs สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Costa Rica คือ CRC 10,522,060

