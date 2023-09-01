ไดเรกทอรีบริษัท
EssenceMediacom
EssenceMediacom เงินเดือน

เงินเดือนของ EssenceMediacom อยู่ในช่วง $16,957 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $296,510 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ EssenceMediacom. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

การตลาด
Median $130K
วิศวกรชีวการแพทย์
$142K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$114K

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$133K
การดำเนินงานการตลาด
$46.4K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$142K
ผู้จัดการโครงการ
$17K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$50.6K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$171K
สถาปนิกโซลูชั่น
$297K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ EssenceMediacom คือ สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $296,510 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ EssenceMediacom คือ $131,300

