แพ็คเกจค่าตอบแทน นักสรรหาบุคลากร ค่ามัธยฐาน in Russia ที่ Esprow รวม RUB 733K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Esprow อัปเดตล่าสุด: 10/31/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
รวมต่อปี
RUB 733K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
โบนัส
RUB 0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ Esprow in Russia อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RUB 732,672 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Esprow สำหรับตำแหน่ง นักสรรหาบุคลากร in Russia คือ RUB 732,672

