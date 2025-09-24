ไดเรกทอรีบริษัท
Ernst and Young
Ernst and Young นักวิจัยยูเอ็กซ์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิจัยยูเอ็กซ์ in United States ที่ Ernst and Young อยู่ในช่วง $117K ถึง $171K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ernst and Young อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$135K - $154K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$117K$135K$154K$171K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

$160K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Ernst and Young การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



