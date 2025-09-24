ไดเรกทอรีบริษัท
Ernst and Young
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผลตอบแทนรวม in India ที่ Ernst and Young อยู่ในช่วง ₹887K ถึง ₹1.24M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ernst and Young อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₹961K - ₹1.16M
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₹887K₹961K₹1.16M₹1.24M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Ernst and Young การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผลตอบแทนรวม ที่ Ernst and Young in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹1,239,239 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ernst and Young สำหรับตำแหน่ง ผลตอบแทนรวม in India คือ ₹886,697

