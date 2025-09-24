ไดเรกทอรีบริษัท
Ernst and Young
Ernst and Young นักสรรหา เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ernst and Young อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

ARS 29.05M - ARS 35.11M
Argentina
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
ARS 27.13MARS 29.05MARS 35.11MARS 37.03M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Ernst and Young การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักสรรหา at Ernst and Young in Argentina sits at a yearly total compensation of ARS 37,025,713. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the นักสรรหา role in Argentina is ARS 27,130,910.

