ค่าตอบแทน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States ที่ Ernst and Young อยู่ในช่วง $106K ต่อyear สำหรับ Product Designer ถึง $183K ต่อyear สำหรับ Principal Product Designer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $145K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ernst and Young อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Product Designer
$106K
$100K
$0
$5.5K
Senior Product Designer
$139K
$139K
$0
$200
Staff Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Product Designer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Ernst and Young การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่