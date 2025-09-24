ไดเรกทอรีบริษัท
Ernst and Young
  • เงินเดือน
  • นักออกแบบผลิตภัณฑ์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักออกแบบผลิตภัณฑ์

Ernst and Young นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States ที่ Ernst and Young อยู่ในช่วง $106K ต่อyear สำหรับ Product Designer ถึง $183K ต่อyear สำหรับ Principal Product Designer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $145K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ernst and Young อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Product Designer
$106K
$100K
$0
$5.5K
Senior Product Designer
$139K
$139K
$0
$200
Staff Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Product Designer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Ernst and Young การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

คำถามที่พบบ่อย

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ב-Ernst and Young in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $182,756. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ernst and Young עבור תפקיד นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States הוא $122,000.

