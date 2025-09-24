ไดเรกทอรีบริษัท
Ernst and Young
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
Ernst and Young ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States ที่ Ernst and Young อยู่ในช่วง $161K ถึง $226K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ernst and Young อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$175K - $203K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$161K$175K$203K$226K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

$160K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Ernst and Young การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $225,862. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ role in United States is $161,330.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ