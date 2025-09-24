ไดเรกทอรีบริษัท
Ernst and Young
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย การดำเนินงานบุคคล ที่ Ernst and Young อยู่ในช่วง ARS 19.49M ถึง ARS 27.15M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ernst and Young อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

ARS 20.89M - ARS 24.6M
Argentina
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
ARS 19.49MARS 20.89MARS 24.6MARS 27.15M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Ernst and Young การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای การดำเนินงานบุคคล در Ernst and Young برابر کل دستمزد سالانه ARS 27,153,551 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Ernst and Young برای نقش การดำเนินงานบุคคล برابر ARS 19,494,857 است.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Ernst and Young

