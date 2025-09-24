ไดเรกทอรีบริษัท
Ernst and Young
Ernst and Young การตลาด เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ernst and Young อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₹616K - ₹716K
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₹543K₹616K₹716K₹789K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Ernst and Young การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

Ernst and Young in India의 การตลาด에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 ₹788,566입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Ernst and Young의 การตลาด 직무 in India에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 ₹543,381입니다.

