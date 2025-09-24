ไดเรกทอรีบริษัท
Ernst and Young
Ernst and Young นักธนาคารลงทุน เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักธนาคารลงทุน ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Ernst and Young รวม $160K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ernst and Young อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Ernst and Young
Quantitative Researcher
Charlotte, NC
รวมต่อปี
$160K
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
$130K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$30K
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
0 ปี
ระดับอาชีพใน Ernst and Young?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Ernst and Young การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักธนาคารลงทุน at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $540,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the นักธนาคารลงทุน role in United States is $186,000.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ