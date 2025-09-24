ไดเรกทอรีบริษัท
Ernst and Young
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
Ernst and Young นักเขียนโฆษณา เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักเขียนโฆษณา in India ที่ Ernst and Young อยู่ในช่วง ₹360K ถึง ₹493K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ernst and Young อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

₹390K - ₹463K
India
₹360K₹390K₹463K₹493K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Ernst and Young การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa นักเขียนโฆษณา sa Ernst and Young in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹492,527. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ernst and Young para sa นักเขียนโฆษณา role in India ay ₹359,759.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ