Ericsson ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in Spain ที่ Ericsson รวม €80K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ericsson อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Ericsson
Product Manager
Madrid, MD, Spain
รวมต่อปี
€80K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
€70.3K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€9.7K
อายุงานในบริษัท
11+ ปี
ประสบการณ์
11+ ปี
€142K

ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ Ericsson in Spain อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €108,068 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ericsson สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Spain คือ €79,989

