แพ็คเกจค่าตอบแทน ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Ericsson รวม $130K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ericsson อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Ericsson
Senior Strategy Consultant
Plano, TX
รวมต่อปี
$130K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
$130K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
คำถามที่พบบ่อย

Ericsson in United Statesที่ปรึกษาด้านการจัดการ职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$198,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Ericsson in United Statesที่ปรึกษาด้านการจัดการ职位的年度总薪酬中位数为$130,000。

