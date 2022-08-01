ไดเรกทอรีบริษัท
EquityZen เงินเดือน

เงินเดือนของ EquityZen อยู่ในช่วง $70,350 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $237,308 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ EquityZen. อัปเดตล่าสุด: 9/12/2025

$160K

นักบัญชี
$70.4K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$109K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$109K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$237K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ EquityZen คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $237,308 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ EquityZen คือ $109,450

