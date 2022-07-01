ไดเรกทอรีบริษัท
EquiLend
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

EquiLend เงินเดือน

เงินเดือนของ EquiLend อยู่ในช่วง $6,472 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $119,400 สำหรับตำแหน่ง กฎหมาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ EquiLend. อัปเดตล่าสุด: 9/6/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $17.5K
กฎหมาย
$119K
ผู้จัดการโครงการ
$6.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$35.7K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

EquiLend最高薪職位是กฎหมาย at the Common Range Average level，年度總薪酬為$119,400。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
EquiLend年度總薪酬中位數為$26,584。

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ EquiLend

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Lyft
  • Databricks
  • Square
  • Facebook
  • LinkedIn
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ