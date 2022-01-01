ไดเรกทอรีบริษัท
Equal Experts
Equal Experts เงินเดือน

เงินเดือนของ Equal Experts อยู่ในช่วง $42,771 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $299,495 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Equal Experts. อัปเดตล่าสุด: 9/12/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $42.8K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$61.2K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$205K

นักสรรหา
$109K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$188K
สถาปนิกโซลูชั่น
$299K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Equal Experts คือ สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $299,495 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Equal Experts คือ $148,650

