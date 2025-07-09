ไดเรกทอรีบริษัท
Epson
Epson เงินเดือน

เงินเดือนของ Epson อยู่ในช่วง $45,338 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $162,810 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Epson. อัปเดตล่าสุด: 9/12/2025

$160K

การดำเนินงานธุรกิจ
$84.6K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$109K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$45.3K

ทรัพยากรบุคคล
$82.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$151K
ผู้จัดการโครงการ
$163K
วิศวกรฝ่ายขาย
$62.7K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$48.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Epson คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $162,810 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Epson คือ $83,446

