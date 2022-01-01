ไดเรกทอรีบริษัท
Epic Games
Epic Games เงินเดือน

เงินเดือนของ Epic Games อยู่ในช่วง $52,260 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $445,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Epic Games. อัปเดตล่าสุด: 11/20/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรซอฟต์แวร์วิดีโอเกม

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
L3 $184K
L5 $445K
การตลาด
Median $180K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $400K
ผู้จัดการโครงการ
Median $205K
สถาปนิกโซลูชัน
Median $238K
นักบัญชี
$76.4K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$191K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$288K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$161K
นักวิเคราะห์การเงิน
$281K
ทรัพยากรบุคคล
$88K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$67.6K
การดำเนินงานการตลาด
$147K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$68.6K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$193K
ผู้จัดการโปรแกรม
$151K
นักสรรหาบุคลากร
$77.4K
ฝ่ายขาย
$52.3K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
$80.6K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$166K
ความไว้วางใจและความปลอดภัย
$137K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

20%

ปี 1

20%

ปี 2

20%

ปี 3

20%

ปี 4

20%

ปี 5

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Epic Games Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Epic Games คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the L5 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $445,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Epic Games คือ $166,165

