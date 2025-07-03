ไดเรกทอรีบริษัท
Epic for Kids
Epic for Kids เงินเดือน

เงินเดือนค่ามัธยฐานของ Epic for Kids คือ $74,625 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Epic for Kids. อัปเดตล่าสุด: 11/20/2025

ผู้จัดการโครงการ
$74.6K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Epic for Kids คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $74,625 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Epic for Kids คือ $74,625

