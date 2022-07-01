ไดเรกทอรีบริษัท
EPI-USE Labs เงินเดือน

เงินเดือนของ EPI-USE Labs อยู่ในช่วง $127,400 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $190,045 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชัน ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ EPI-USE Labs. อัปเดตล่าสุด: 11/20/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
$127K
สถาปนิกโซลูชัน
$190K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ EPI-USE Labs คือ สถาปนิกโซลูชัน at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $190,045 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ EPI-USE Labs คือ $158,723

