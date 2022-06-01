ไดเรกทอรีบริษัท
ePayPolicy
ePayPolicy เงินเดือน

เงินเดือนของ ePayPolicy อยู่ในช่วง $83,415 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหาบุคลากร ที่ระดับต่ำสุด ถึง $230,118 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ePayPolicy. อัปเดตล่าสุด: 11/21/2025

นักสรรหาบุคลากร
$83.4K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$230K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ePayPolicy คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $230,118 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ePayPolicy คือ $156,766

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

