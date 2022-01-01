ไดเรกทอรีบริษัท
Enfusion
Enfusion เงินเดือน

เงินเดือนของ Enfusion อยู่ในช่วง $50,113 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $120,750 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Enfusion. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $121K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักบัญชี
$116K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$90.3K

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$61K
ผู้จัดการโครงการ
$50.1K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$78.4K
นักเขียนเทคนิค
$67.3K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Enfusion คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $120,750 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Enfusion คือ $78,390

