ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Elm Street Technology อยู่ในช่วง $59.1K ถึง $82.6K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Elm Street Technology อัปเดตล่าสุด: 12/5/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$64.1K - $77.6K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$59.1K$64.1K$77.6K$82.6K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน Elm Street Technology?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Elm Street Technology in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $82,613 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Elm Street Technology สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States คือ $59,111

