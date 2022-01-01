ไดเรกทอรีบริษัท
Ellucian
Ellucian เงินเดือน

เงินเดือนของ Ellucian อยู่ในช่วง $35,930 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $151,443 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ellucian. อัปเดตล่าสุด: 9/4/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $100K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $98K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$35.9K

ผู้จัดการโครงการ
$104K
ฝ่ายขาย
$151K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$41.1K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Ellucian คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $151,443 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ellucian คือ $99,000

