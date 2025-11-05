ไดเรกทอรีบริษัท
EDF FR
EDF FR วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน ใน Greater Paris Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล ค่ามัธยฐาน in Greater Paris Area ที่ EDF FR รวม €42.6K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ EDF FR อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
รวมต่อปี
€42.6K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
€37.1K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€5.5K
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่ EDF FR in Greater Paris Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €43,378 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ EDF FR สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล in Greater Paris Area คือ €42,550

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ EDF FR

