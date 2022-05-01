ไดเรกทอรีบริษัท
Edelman Financial Engines
Edelman Financial Engines เงินเดือน

เงินเดือนของ Edelman Financial Engines อยู่ในช่วง $113,430 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $169,150 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Edelman Financial Engines. อัปเดตล่าสุด: 9/6/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $159K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$113K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$169K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$114K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Edelman Financial Engines คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $169,150 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Edelman Financial Engines คือ $136,484

แหล่งข้อมูลอื่นๆ