ECS
ECS เงินเดือน

เงินเดือนของ ECS อยู่ในช่วง $7,236 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $226,125 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ECS. อัปเดตล่าสุด: 9/6/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $140K

วิศวกรข้อมูล

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $85K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$141K

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$151K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$89.6K
การตลาด
$102K
วิศวกรเครื่องกล
$7.2K
ผู้จัดการโปรแกรม
$118K
ผู้จัดการโครงการ
$64.7K
สถาปนิกโซลูชั่น
$181K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$226K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ECS คือ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $226,125 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ECS คือ $117,600

