Eco เงินเดือน

เงินเดือนของ Eco อยู่ในช่วง $15,808 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $159,200 สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยด้านการบริหาร ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Eco. อัปเดตล่าสุด: 11/19/2025

ผู้ช่วยด้านการบริหาร
$159K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$15.8K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Eco คือ ผู้ช่วยด้านการบริหาร at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $159,200 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Eco คือ $87,504

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

