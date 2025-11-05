ไดเรกทอรีบริษัท
Echo Global Logistics
Echo Global Logistics วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Chicago Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Chicago Area ที่ Echo Global Logistics รวม $90K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Echo Global Logistics อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Echo Global Logistics
Software Engineer
Chicago, IL
รวมต่อปี
$90K
ระดับ
Software Engineer
เงินเดือนฐาน
$90K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
ระดับอาชีพใน Echo Global Logistics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Echo Global Logistics in Greater Chicago Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $132,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Echo Global Logistics สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Chicago Area คือ $110,000

