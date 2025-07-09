ไดเรกทอรีบริษัท
DSTA
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

DSTA เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน DSTA ตั้งแต่ $60,214 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $156,800 สำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ DSTA. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $75K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$60.2K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$73.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
ผู้จัดการโปรแกรม
$127K
ผู้จัดการโครงการ
$157K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$81.9K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$111K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$124K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

Die am besten bezahlte Rolle, die bei DSTA gemeldet wurde, ist ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $156,800. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei DSTA gemeldet wurde, beträgt $96,527.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ DSTA

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Netflix
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Lyft
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ