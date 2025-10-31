ไดเรกทอรีบริษัท
DRW
DRW นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in United Kingdom ที่ DRW รวม £152K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ DRW อัปเดตล่าสุด: 10/31/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
รวมต่อปี
£152K
ระดับ
L1
เงินเดือนฐาน
£152K
Stock (/yr)
£0
โบนัส
£0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
0 ปี
ระดับอาชีพใน DRW?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.2K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ DRW in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £247,598 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ DRW สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United Kingdom คือ £119,156

แหล่งข้อมูลอื่นๆ