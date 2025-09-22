ไดเรกทอรีบริษัท
Druva
Druva นักเขียนเทคนิค เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักเขียนเทคนิค ค่ามัธยฐาน in India ที่ Druva รวม ₹2.5M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Druva อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
รวมต่อปี
₹2.5M
ระดับ
Staff Technical Writer
เงินเดือนฐาน
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
11 ปี
ระดับอาชีพใน Druva?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักเขียนเทคนิค ที่ Druva in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹4,497,794 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Druva สำหรับตำแหน่ง นักเขียนเทคนิค in India คือ ₹2,534,224

