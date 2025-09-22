ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in India ที่ Druva อยู่ในช่วง ₹2.59M ต่อyear สำหรับ Staff Software Engineer ถึง ₹6.68M ต่อyear สำหรับ Principal Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in India รวม ₹4.59M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Druva อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
