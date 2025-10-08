ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก in Greater Chicago Area ที่ Dropbox อยู่ในช่วง $242K ต่อyear สำหรับ IC2 ถึง $374K ต่อyear สำหรับ IC3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Chicago Area รวม $328K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Dropbox อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$242K
$172K
$57K
$13K
IC3
$374K
$197K
$149K
$28.6K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Dropbox RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)