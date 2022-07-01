ไดเรกทอรีบริษัท
DrFirst เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน DrFirst ตั้งแต่ $113,565 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $189,050 สำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ DrFirst. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

$160K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$184K
ทรัพยากรบุคคล
$189K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$114K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$172K
คำถามที่พบบ่อย

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в DrFirst, — это ทรัพยากรบุคคล at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $189,050. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в DrFirst, составляет $177,619.

