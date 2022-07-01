ไดเรกทอรีบริษัท
Drata
Drata เงินเดือน

เงินเดือนของ Drata อยู่ในช่วง $101,584 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $242,676 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Drata. อัปเดตล่าสุด: 9/9/2025

ทรัพยากรบุคคล
$188K
การตลาด
$173K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$139K

ผู้จัดการโครงการ
$140K
ฝ่ายขาย
$102K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$243K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Drata คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $242,676 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Drata คือ $156,770

