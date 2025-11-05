ไดเรกทอรีบริษัท
Draper
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater Boston Area

Draper วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Boston Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Boston Area ที่ Draper รวม $130K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Draper อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Draper
MTS2
Boston, MA
รวมต่อปี
$130K
ระดับ
L4
เงินเดือนฐาน
$130K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรระบบ

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Draper in Greater Boston Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $172,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Draper สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Boston Area คือ $130,000

