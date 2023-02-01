ไดเรกทอรีบริษัท
Draper เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Draper ตั้งแต่ $94,525 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรไฟฟ้า ที่ต่ำสุดถึง $139,300 สำหรับ ผู้จัดการโปรแกรม ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Draper. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $125K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $110K
วิศวกรเครื่องกล
Median $125K

วิศวกรไฟฟ้า
$94.5K
ผู้จัดการโปรแกรม
$139K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$129K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Draper คือ ผู้จัดการโปรแกรม at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $139,300 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Draper คือ $125,000

