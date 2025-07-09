ไดเรกทอรีบริษัท
Drager
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Drager เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Drager ตั้งแต่ $51,270 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ต่ำสุดถึง $168,840 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Drager. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรเครื่องกล
$123K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$169K
ผู้จัดการโครงการ
$51.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
การขาย
$88.6K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$86.4K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$90.8K
สถาปนิกโซลูชัน
$106K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Drager to ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $168,840. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Drager wynosi $90,847.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Drager

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Dropbox
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Lyft
  • Tesla
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ