DPG Media เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน DPG Media ตั้งแต่ $44,948 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การตลาด ที่ต่ำสุดถึง $134,980 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ DPG Media. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $85K
การตลาด
$44.9K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$135K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ DPG Media คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $134,980 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ DPG Media คือ $85,000

