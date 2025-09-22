ไดเรกทอรีบริษัท
DP World
DP World ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in India ที่ DP World รวม ₹8.17M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ DP World อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹8.17M
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹1.29M
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
12 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ DP World in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹10,812,636 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ DP World สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in India คือ ₹6,871,484

