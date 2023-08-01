ไดเรกทอรีบริษัท
DP World
DP World เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน DP World ตั้งแต่ $22,984 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การดำเนินงานบริการลูกค้า ที่ต่ำสุดถึง $108,463 สำหรับ ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ DP World. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $77.8K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $78.9K

การดำเนินงานบริการลูกค้า
$23K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$46.6K
นักออกแบบอุตสาหกรรม
$81.6K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$37.3K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$108K
นักเขียนทางเทคนิค
$41.4K
The highest paying role reported at DP World is ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $108,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World is $51,808.

